09.11.2017 07:10

Стратегию и реализацию задач проекта по развитию хлопководства на орошаемых площадях Волгоградской области обсудили в регионе в присутствии директора департамента мелиорации Минсельхоза РФ Валерия Жукова.

В совещании, говорится в сообщении администрации региона, приняли участие первый заместитель губернатора Волгоградской области Александр Беляев, председатель комитета сельского хозяйства Василий Иванов, представители научных кругов, сельскохозяйственных организаций региона, а также профильных федеральных ведомств.

Развитие мелиорации, подчеркивалось в ходе совещания, открывает новые перспективы для производства хлопка на территории Волгоградской области. В настоящее время эта культура занимает порядка ста гектаров, при поддержке федерального центра аграрии готовы увеличить посевы.

«То, что нам, сельхозникам, эта культура нужна – вопросов нет. В Палласовке миллион гектаров земли, есть канал длиной 185 километров, готова программа министерства по мелиорации. Это хорошие предпосылки для развития проекта - мы знаем, как это делать», - подчеркнул Александр Беляев.

Волгоградский государственный аграрный университет с имеющимся потенциалом земельных ресурсов и квалифицированных кадров, базой научных наработок является точкой роста в решении проблемы производства хлопка-сырца на юге России. На базе университета создан «Центр прикладной генетики, селекции и семеноводства хлопчатника», опытное поле хлопчатника Волгоградского ГАУ — самое большое по площади посевов в России. Выведенный местными учеными сорт прошел производственную проверку, в настоящее время в промышленных масштабах выращивается в Учебном научно-производственном центре «Горная Поляна» и полях Светлоярского района. В 2016 году первые шесть тонн сырья успешно переработаны «Камышинский текстиль». Продукция из волгоградского хлопчатника соответствует международным стандартам: партия пряжи и ткани отправлена в Белоруссию и Италию.

В администрации области уверены, что перед властями сейчас стоит задача по наращиванию объемов производства хлопка, увеличению посевных площадей - этому может способствовать развитие мелиоративных систем, а также организация переработки. В настоящее время продолжаются исследования по совершенствованию технологий полива, а также работа по обеспечению производителей качественными семенами — по рекомендации Министерства сельского хозяйства России разработан проект Целевой программы развития хлопководства.

Напомним, хлопок местного производства стал одной из изюминок волгоградской экспозиции на выставке «Золотая осень - 2017»: в этом году ученые Волгоградского государственного аграрного университета впервые вырастили цветные сорта. Министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев во время посещения стенда отметил, что выращивание этой культуры — перспективное направление.