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Открылся первый магазин российского бренда детской одежды Gulliver на Кипре

15.11.2017  15:01

В конце октября компания Gulliver открыла первый магазин в Лимассоле, сообщается на сайте компании.

Уже в 2018 году Gulliver планирует запустить программу дистрибуции в Италии, Испании, Португалии, Великобритани, а затем в Китае. Также откроется еще 2 магазина на Кипре — в Пафосе и Никоссии. В программу международного развития компания планирует инвестировать около 1,5 миллиарда рублей в год – деньги пойдут на маркетинговые исследования, организацию выставок и поставку образцов в шоу-румы.

Представители компании отмечают, что Gulliver намерен придерживаться осторожной политики и корректировать свои планы исходя из спроса, интереса партнеров и обратной связи от зарубежных клиентов. Не исключено и сотрудничество с местными дизайнерами.

На данный момент компания Gulliver является одним из ведущих брендов детской одежды обуви и аксессуаров в России. Его Розничная сеть насчитывает свыше 175 фирменных магазинов, более чем в 100 городах России, СНГ и Европы.

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