01.11.2017 10:48

Подписано постановление № 1299, актуализирующее перечни иностранных товаров легкой промышленности, запрещенных для госзакупок, сообщается на сайте правительства России.

В перечни включены: защитная огнестойкая одежда, текстильные готовые изделия (кроме одежды), текстильные изделия технического назначения, прочие текстильные изделия, не включенные в другие группировки, спецодежда, прочая верхняя одежда.

В России выпускается 12,9 млн кв. м в год этого вида тканей, потребность в огнезащитных тканях для федеральных, региональных и муниципальных нужд составляет более одного млн кв. м. Таким образом, в стране достаточно производственных мощностей для полного обеспечения нужд заказчиков в качественной спецодежде с высоким уровнем защитных свойств, гарантирующей защиту здоровья и жизни работников.

«Внесенные в перечни изменения позволят увеличить загрузку российских предприятий легкой промышленности, будут способствовать их развитию, модернизации, созданию новых рабочих мест, увеличению доли отечественных товаров легкой промышленности на внутреннем рынке», — сообщается в справке Минпромторга.