09.11.2017 07:19

В рамках «Недели моды в Москве. Сделано в России» компания «Ортомода» представила коллекцию ортопедической обуви.

Как говорится в сообщении компании, коллекция была представлена в рамках показа, организованного Lana2Rock. Зрители увидели своеобразный микс, который стал возможен благодаря соединению коллекции «Прованс», разработанной московским дизайнером Юлией Асютиной, с коллекцией умной обуви от Галины Волковой, которая заложила в стильные туфли, яркие ботинки и кеды линии спорт-шик очень грамотную ортопедическую колодку, с правильной формой носочной части и необходимыми объемами.

Детская мода – новый тренд, набирающий популярность последние несколько сезонов, и у нее есть свои нюансы: именно в детских коллекциях наиболее ярко представлено соединение традиционного и прогрессивного подходов, подчеркнули в компании.