«Ортомода» начнет выполнять заказы на обувь удаленно при помощи онлайн-конструктора

20.11.2017 07:15

Уже со следующего года производитель ортопедической обуви «Ортомода» сможет выполнять заказы на ортопедическую обувь удаленно при помощи онлайн-конструктора и 3D-сканирования.

Как сообщает портал Advis.ru, таким образом, заказы станут доступны в любом российском регионе и даже по всему миру.

До июня 2018 года компания запустит конструктор обуви, который позволит заказчику принимать участие в разработке своей индивидуальной модели: выбирать цвет, форму, фурнитуру, материал. Это стало возможным благодаря внедрению на производстве новых технологий — 3D сканирования, оригинального технологического оборудования, QR-кодирования продукции.

Для этого не обязательно приходить в офис или салон «Ортомода», достаточно будет войти в соответствующую программу на компьютере или мобильном телефоне. В настоящее время идет отработка технологии приема удаленного заказа при помощи 3D-сканирования стопы, которое можно будет сделать в ортопедических салонах. На первоначальном этапе сеть по приему заказов «Ортомода» будет охватывать 125 салонов во всех областных центрах России. В планах — изготовление стелек и ортезов, которые будут распечатываться на 3D-принтере.