В выставке Sport Casual Moscow примут участие российские и европейские бренды outdoor сегмента, сообщают организаторы.

Компания «Баск» (Россия, Москва) существует уже более 25 лет и стоит в одном ряду с лучшими мировыми производителями рынка outdoor товаров. Компания является производителем одежды и оборудования для путешествий, экстремального спорта, полярных экспедиции и т.д. Основу коллекции составляют модели для работы и комфортного пребывания в условиях сильных морозов. «Баск» также производит штормовую одежду, одежду SoftShell, термобелье, одежду из Polartec®, комбинезоны для промышленного альпинизма, аксессуары, палатки, спальные мешки, рюкзаки и сопутствующие товары.

O3 Ozone (Россия, Ростов-на-Дону) – компания-производитель высокотехнологичной одежды для спорта и активного отдыха, основанная в 1997 году. Ассортимент включает технологичную продукцию для различных видов outdoor-активности: экстремальных видов спорта - альпинизм, горные лыжи, спортивное скалолазание, спортивный туризм, мультигонки, для активного отдыха на природе – охота, рыбалка, семейный туризм, пеший туризм, легкие прогулки и физкультура и утренние пробежки. O3 Ozone разрабатывает и изготавливает одежду для инструкторов и спасателей горных курортов с учетом специальных потребностей, реализует заказы по экипировке спортивных команд и корпоративные заказы по спецодежде. Термобелье и верхняя влаго-ветрозащитная одежда, используется в условиях длительного нахождении в самых сложных погодных условиях и при больших физических нагрузках.

«ЛенАльпСпорт» (Россия, Санкт-Петербург) более 20 лет эксклюзивно представляет ведущие мировые бренды на российском рынке спортивной индустрии. Основными поставщиками являются компании, которые имеют свое собственное производство в Европе и странах Азии: Mund, Wind X-treme, Mac In A Sac, Garsport, Coolcasc, SportCool. Товары предназначены для любителей экстремальных видов спорта, для активного отдыха и повседневного применения.

Coolcasc S.L. (Испания) – компания-производитель нашлемников для любых видов спортивных шлемов, основанная в 2007 году. Продукция - забавные и функциональные нашлемники для детей и взрослых - разработана и изготовлена в Испании – Made In Spain, производится в нескольких коллекциях, ассортимент постоянно расширяется. Coolcasc - пионер на рынке нашлемников.

SportCool, s.r.o. (Словакия) – производитель головных уборов и трикотажной спортивной одежды с 1991 года. Официальный бренд олимпийской сборной Словакии. Продукция: трикотажная спортивная одежда в норвежском стиле: свитера, куртки с подкладкой и без; головные уборы для спорта и активного отдыха, в т.ч. с вышивкой и фурнитурой Сваровски; аксессуары: повязки, шарфы, балаклавы и перчатки. В производстве SportCool используются высококачественная мериносовая шерсть и высокотехнологичные материалы, в том числе мембранные, придающие продукции ветрозащитные, водонепроницаемые и теплоизолирующие свойства.

Wind X-trem (Испания) - многофункциональные головные уборы. Бренд WXT является законодателем мод в данной области и успешно продается в 40 странах. Один головной убор можно использовать как шапку, бандану, маску, шарф, повязку, платок. Модельный ряд WXT насчитывает более 15 различных головных уборов - трансформеров и порядка 250 самых различных расцветок (от классических однотонных до ультрасовременных молодежных).

Mac in а Sac (Ирландия) производится компанией Target Dry, основанной в 1987 году и находящейся в Белфасте. Mac in a Sac появилась на свет благодаря талантливым маркетологам и дизайнерам в городе Белфаст (Северная Ирландия). Целью компании было создание хорошего качества водонепроницаемой одежды различных цветов и размеров.

Mund (Испания) принадлежит компании Mundoimport, основанной в 1990 году. В производстве носков компания использует все самые современные и качественные волокна, такие как: Coolmax, Lycra, Cordura, RHOVYL’Coton и RHOVYL’Laine, Thermolite, Merino wool. Модельный ряд делится на 4 основные категории: Extreme, Trekking, Sport, Traditional. Внутри каждой категории представлена широкая линейка моделей, предназначенных как для теплой погоды, так и для холодных погодных условий.

Ярославская трикотажная фабрика (Россия, Ярославль) - российское производственное предприятие легкой промышленности полного цикла, основанное в 1927 году. С 2005 г. производит трикотажные полотна различных видов, функциональное белье (термобелье) для спецодежды, Outdoor, активного и повседневного отдыха, охоты и рыбалки, белье спецназначения - огнестойкое и с защитой от воздействия электродуги. Производство оснащено современным оборудованием ведущих мировых производителей. Это позволяет производить продукцию любой сложности до 1 миллиона изделий в год. Собственный бренд ThermoTour.

Оборудование: кругловязальные машины различных классов Orizio, Pilotelli, Mayer&Cie, оборудование для крашения и отделки полотен Bruckner, Santex, Ferraro, Gematex, Thies, автоматический раскройный комплекс F.K. Group TopCut 8, промышленные швейные машины Brother, Siruba, Juki, Kansai. Сырье: как собственное, так и давальческое. Вся продукция сертифицирована. Минимальный заказ: от 2000 шт. под бренд заказчика, от 100 тыс. руб. со склада.

Напоминаем, выставка Sport Casual Moscow пройдет 22-24 января 2018 г. в Москве, в гостинице «Измайлово Альфа».

Фотография предоставлена организаторами.