«Салон тканей» будет проходить в рамках IV Международной бизнес-платформы по аутсорсингу Bee-Together.ru 15–16 ноября в Москве, в отеле «Рэдиссон Славянская», сообщают организаторы.

Участники «Салона тканей»:

Ozel Tekstil (Турция) — один из крупнейших производителей костюмных тканей в Азии. Предлагает ткани для пошива следующих изделий: мужской/женский костюм, мужские/женские брюки, жилет, жакет, юбка, платье, блузка/сорочка, школьная форма, специализированная униформа.

Texuna (Россия) — эксклюзивный поставщик фабрик OLLY и Simsek. Компания предлагает широкий ассортимент костюмных тканей с различными составами и переплетений для производства мужской и женской одежды.

KarFlorens (Индия, Турция, Корея, Индонезия, Тайвань) — один из крупнейших производителей костюмных тканей в Азии. Предлагает ткани для пошива следующих изделий: мужской/женский костюм, мужские/женские брюки, жилет, жакет, юбка, платье, блузка/сорочка, школьная форма, специализированная униформа.

Компания «РуссКом» (Россия) предлагает технологии широкоформатной и УФ печати на основе японских принтеров Mimaki.

Gallus (Италия) — производитель принтов и однотонных тканей (хлопок, вискоза, полиэстер). Собственное производство и дизайнерское бюро.

Компания Texapel (Италия) производит ткани стеганые с утеплителем, фантазийные ткани (принт, флок, перфорация, кружево), а также ткани для верхней одежды: гладкие, жаккард, букле с высоким содержанием шерсти, альпака, мохером.

Madiyo Dekna (Россия) производит трикотажные полотна из хлопчатобумажной пряжи, а также с добавлением лайкры и полиэстера.

«Ткани Престиж» (Россия) представляют большой ассортимент элитной пальтовой, костюмной ткани, ткани для школьной формы, который постоянно пополняется новой коллекцией.

Lanix (Россия). В ассортименте представлены плательно-блузочные ткани и трикотаж, плащево-курточные ткани, рубашечные ткани, меха, гипюры, а также ткани для спецодежды и функциональные ткани.

«Нова-Текс» (Россия) — представитель крупнейших компаний по производству тканей для мужской, женской детской и корпоративной одежды легкого и верхнего ассортимента.

Tessitura Corti (Италия) — производство тканей для спортивной и верхней одежды, а также тканей для модной коллекции, включая жаккарды, двусторонние и 3D ткани.

Mex Lux (Россия) — меховая отделка любой сложности для производителей верхней одежды, головных уборов, галантерейных изделий, обуви.

Fabric House (Италия) предлагает широкий выбор тканей высокого качества для производства одежды. Коллекция насчитывает более десяти тысяч наименований.

Оптовая компания «Галактекс» (Россия) предлагает широкий ассортимент высококачественного текстиля, тканей, соответствующих мировым тенденциям моды.

Фурнитура и комплектующие будут представлены турецкими фабриками Ecem Etiket, Leras, Şen Etiket, Fermaş Zipper, Mega Etiket, Sefa Fermaur, Boyteks, Telateks, Emr Fermuar.



