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Организаторы IV платформы Bee-Together.ru представили участников экспозиции «Салон тканей»
09.11.2017 14:46
«Салон тканей» будет проходить
в рамках IV Международной бизнес-платформы по аутсорсингу Bee-Together.ru 15–16 ноября в Москве, в отеле «Рэдиссон Славянская», сообщают организаторы.
Участники «Салона тканей»:
- Ozel Tekstil (Турция) — один из крупнейших производителей костюмных тканей в Азии. Предлагает ткани для пошива следующих изделий: мужской/женский костюм, мужские/женские брюки, жилет, жакет, юбка, платье, блузка/сорочка, школьная форма, специализированная униформа.
- Texuna (Россия) — эксклюзивный поставщик фабрик OLLY и Simsek. Компания предлагает широкий ассортимент костюмных тканей с различными составами и переплетений для производства мужской и женской одежды.
- KarFlorens (Индия, Турция, Корея, Индонезия, Тайвань) — один из крупнейших производителей костюмных тканей в Азии. Предлагает ткани для пошива следующих изделий: мужской/женский костюм, мужские/женские брюки, жилет, жакет, юбка, платье, блузка/сорочка, школьная форма, специализированная униформа.
- Компания «РуссКом» (Россия) предлагает технологии широкоформатной и УФ печати на основе японских принтеров Mimaki.
- Gallus (Италия) — производитель принтов и однотонных тканей (хлопок, вискоза, полиэстер). Собственное производство и дизайнерское бюро.
- Компания Texapel (Италия) производит ткани стеганые с утеплителем, фантазийные ткани (принт, флок, перфорация, кружево), а также ткани для верхней одежды: гладкие, жаккард, букле с высоким содержанием шерсти, альпака, мохером.
- Madiyo Dekna (Россия) производит трикотажные полотна из хлопчатобумажной пряжи, а также с добавлением лайкры и полиэстера.
- «Ткани Престиж» (Россия) представляют большой ассортимент элитной пальтовой, костюмной ткани, ткани для школьной формы, который постоянно пополняется новой коллекцией.
- Lanix (Россия). В ассортименте представлены плательно-блузочные ткани и трикотаж, плащево-курточные ткани, рубашечные ткани, меха, гипюры, а также ткани для спецодежды и функциональные ткани.
- «Нова-Текс» (Россия) — представитель крупнейших компаний по производству тканей для мужской, женской детской и корпоративной одежды легкого и верхнего ассортимента.
- Tessitura Corti (Италия) — производство тканей для спортивной и верхней одежды, а также тканей для модной коллекции, включая жаккарды, двусторонние и 3D ткани.
- Mex Lux (Россия) — меховая отделка любой сложности для производителей верхней одежды, головных уборов, галантерейных изделий, обуви.
- Fabric House (Италия) предлагает широкий выбор тканей высокого качества для производства одежды. Коллекция насчитывает более десяти тысяч наименований.
- Оптовая компания «Галактекс» (Россия) предлагает широкий ассортимент высококачественного текстиля, тканей, соответствующих мировым тенденциям моды.
Фурнитура и комплектующие будут представлены турецкими фабриками Ecem Etiket, Leras, Şen Etiket, Fermaş Zipper, Mega Etiket, Sefa Fermaur, Boyteks, Telateks, Emr Fermuar.
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