Борис Жалило — один из самых титулованных бизнес-тренеров России, тренер-бренд, тренер-консультант международного уровня с опытом успешной работы в 14 странах. Выступает в качестве спикера на конференциях и форумах, на сегодняшний день в 18 городах, 5 странах, автор 9 книг. Основатель и руководитель Международной Консалтинговой Группы Business Solutions International.



