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Олег Бирюков представил свою новую коллекцию на подиуме рижской Недели моды
30.10.2017 15:50
Показ коллекции Biryukov сезона весна-лето 2018 стал одним из центральных событий Riga Fashion Week, сообщается в пост-релизе бренда.
Дизайнер Олег Бирюков появился на модной сцене в середине 90-х и «заслужил славу мастера простых, лаконичных форм и интеллектуального шика». Платья-футляры, минималистичных крой, сложная цветовая гамма и отсутствие декоративных излишеств – за более чем 20-летнюю историю существования бренда дизайнер из Санкт-Петербурга ни разу не свернул с выбранного пути. Представленная коллекция – лучшее тому доказательство.Фотографии предоставлены пресс-службой бренда.
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