Новости
НачалоНовостиОлег Бирюков представил свою новую коллекцию на подиуме рижской Недели моды
Ресторация
Фотостудия Блоги
Рейтинг сообщений
Партнеры
Ежегодная международная конференция «Логистика индустрии моды» FashionLog — 2017 Рейтинг@Mail.ru

Олег Бирюков представил свою новую коллекцию на подиуме рижской Недели моды

30.10.2017  15:50

Показ коллекции Biryukov сезона весна-лето 2018 стал одним из центральных событий Riga Fashion Week, сообщается в пост-релизе бренда.

Дизайнер Олег Бирюков появился на модной сцене в середине 90-х и «заслужил славу мастера простых, лаконичных форм и интеллектуального шика». Платья-футляры, минималистичных крой, сложная цветовая гамма и отсутствие декоративных излишеств – за более чем 20-летнюю историю существования бренда дизайнер из Санкт-Петербурга ни разу не свернул с выбранного пути. Представленная коллекция – лучшее тому доказательство.

Фотографии предоставлены пресс-службой бренда. 
Просмотров: 235
«« Предыдущая Все новости 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »» 1417 Следующая »»
© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте