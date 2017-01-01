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Обувная фирма «Юничел» отметила юбилей
14.11.2017 11:44
10 ноября компания «Юничел» отметила 85-летие, сообщается на официальном сайте предприятия.
Челябинский холдинг включает в себя 3 фабрики — в Челябинске, Златоусте и Оренбурге и 550 фирменных магазинов по всей России. Каждая десятая пара кожаной обуви российского производства выпускается под брендом «Юничел».
Торжественное мероприятие, посвященное юбилею состоялось 10 ноября. С приветственными словами к работникам предприятия обратились глава Челябинской городской Думы Станислав Мошаров и глава Курчатовского района Сергей Антипов.
К юбилейной дате 58 сотрудников компании были отмечены различными министерскими и региональными наградами.
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