Салон кожевенно-меховой индустрии MosFur — 2018 впервые будет проходить в рамках 30-й выставки CPM — Collection Première Moscow с 19 по 22 февраля 2018 года, сообщают организаторы.

На мероприятии пройдет презентация новых коллекций ведущих российских и зарубежных производителей изделий из кожи и меха, а также состоится обширная деловая программа кожевенно-меховой индустрии. В рамках салона MosFur проводится ежегодное награждение «Меховщик года». В 2017 году звание «Меховщик года» получила компания Panafics Furs.

В международном салоне принимают участие ведущие мировые аукционы, брокерские компании, представители логистики.

Тематические разделы:

1. Готовые изделия из меха, кожи, пуха, шерсти.

2. Сырье, полуфабрикат.

3. Фурнитура.

4. Красители, химикаты.

5. Скорняжное оборудование, инструменты.

6. Нанотехнологии.

По словам организаторов, салон в первую очередь направлен на стимулирование и развитие внутреннего мехового рынка России, а также объединение производителей, профессиональных закупщиков и покупателей с целью заключения договоров и оформления заказов.

Место проведения: Россия, Москва, Краснопресненская набережная, 14, ЦВК «Экспоцентр» (павильон № 2, зал 5).