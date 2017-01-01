Объем выпуска в текстильной отрасли Волгоградской области по итогам января-сентября 2017 года вырос на 34%

16.11.2017 07:12

На 34% в годовом сопоставлении вырос объем выпуска в текстильной отрасли Волгоградской области по итогам января-сентября 2017 года, говорится в сообщении администрации региона.

В частности, производство обезжиренной шести увеличилось на 46%; кордных тканей — на 33%; хлопчатобумажной пряжи — на 10%, постельного белья — на 8%.

Лидирующие позиции в легкой промышленности занимают «Газпром Химволокно» и «Камышинский текстиль».

В целом в отчетный период объем промышленного производства Волгоградской области увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 72,6 млрд рублей (+ 13,5%) и составил более 610 млрд рублей.