24.10.2017 07:15

Объем предложения акций по открытой подписке «Обуви России» в рамках IPО составил порядка 42,4 млн бумаг номиналом 100 рублей каждая, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на материалы, полученные в компании.

Цена первичного размещения акций (IPO) «Обуви России» на Московской бирже составила 140 рублей за одну ценную бумагу. Окончание размещения акций намечено на 8 декабря 2017 года, сообщает компания. В рамках IPO компания намерена продать до 42,396 млн новых акций, при этом основатель и директор Антон Титов планирует продать до 4,239 млн 600 тыс. существующих акций в рамках опциона на дополнительное размещение.

Таким образом, объем предложения составит 6,5-7,9 млрд рублей, включая акции допразмещения. Уставный капитал «Обуви России» составляет 7,066 млрд рублей и разделен на 70 млн 660 тыс. обыкновенных акций.

Привлеченные в ходе IPO средства компания намерена направить на увеличение сети розничных магазинов, развитие каналов дистрибуции, а также на частичное погашение существующей задолженности.

«Обувь России» основана в 2003 году, управляет сетью из более чем 500 магазинов (113 из них работают по франшизе) в более чем 140 городах России, а также собственным производством. Штаб-квартира компании расположена в Новосибирске.

По данным СПАРК, 24,99% акций «Обуви России» принадлежат Karyo Holdings Corp., еще 71,37% владеет ее гендиректор Антон Титов.