Гернот Ленц присоединится к совету директоров s.Oliver Group с 1 января 2018 года и займет позицию генерального директора компании, сообщает пресс-служба организации.

В новой должности Гернот Ленц будет отвечать за все бренды в портфолио компании, в частности, s.Oliver, s.Oliver Black Label и Q/S designed by.

Гернот Ленц оставляет свое место в PVH Corp., где он на протяжении последних 10 лет занимал различные ведущие должности. В последние годы Гернот занимал позицию исполнительного директора Tommy Hilfiger Global и PVH Europe. До этого в течение 7 лет Гернот Ленц работал в компании по управленческому консультированию Bain&Company.

«После 10 чудесных лет жизни в Амстердаме, я очень воодушевлен новым вызовом и перспективами. Я с радостью приступаю к работе бок о бок с сильной командой и целеустремленными партнерами», - говорит Гернот Ленц о своем назначении.

Армин Фихтел покинет занимаемую им на протяжении последних 2 лет должность CEO, оставив за плечами 10 лет успешной работы в компании. Тем не менее, он не прекратит сотрудничество с s.Oliver Group. «С самого начала было ясно, что я лишь временно занимал позицию CEO. Я счастлив, что компания обретает профессионала такого высокого уровня как Гернот Ленц», - отметил Армин Фихтел.

«Мы рады, что Гернот Ленц, став в скором времени частью совета директоров компании, сможет привнести в нее свой обширный опыт, приобретенный в работе на топ-менеджерских позициях для модных брендов мирового уровня. В то же время, я хочу поблагодарить Армина Фихтела за его бесценный вклад и его страсть к тому, что он делал на протяжении 10 лет работы на s.Oliver Group. Я рад, что на этом мы не завершаем наше сотрудничество», - говорит Бернд Фрайер, основатель s.Oliver Group, чей годовой финансовый оборот составляет более 1.6 миллиарда евро.

Созданная в 1969 году Берндом Фрайером компания s.Oliver Group в течение нескольких десятилетий стала одним из ведущих европейских предприятий модной индустрии. В 2014 году оборот концерна составил 1,65 миллиарда евро. Его общий кадровый состав в разных странах мира составляет 7600 работников. Первый магазин компании открылся в Вюрцбурге в 1969 году под вывеской Sir Oliver, основателем компании является Бернд Фрайер (Bernd Freier). В 1978 году бренд получил свое нынешнее название – s.Oliver. Помимо таких марок, как s.Oliver Red Label, s.Oliver Black Label и Q/S designed by, в портфолио предприятия входят марки Comma и Liebeskind Berlin.

Фотография предоставлена компанией.