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Новый петербургский бренд Lasmine представил свою первую коллекцию
09.11.2017 15:41
Марка Lasmine опубликовала превью-бук своей первой линейки базовых футболок, сообщает компания.
Lasmine — компания, создающая одежду исключительно для базового гардероба. Философия Lasmine проста, как и сами вещи: «подлинное качество с особым вниманием к тонкостям конструирования и изготовления». Четкость кроя, минималистичные силуэты, сдержанные тона и деликатные контрасты фактур составляют стиль бренда.
Компания создает одежду класса «люкс», выполненную преимущественно из натуральных материалов.
Все изделия Lasmine упаковываются в дизайнерскую упаковку, которая бережно хранит содержимое и может использоваться как по назначению, так и самостоятельно в качестве аксессуара. В дополнение ко всему, к каждой покупке прилагается индивидуальное письмо и комплимент от марки.
Фотография и превью-бук предоставлены компанией.
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