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Next опубликовал подборку Sweet Dreams из актуальной коллекции

03.11.2017  15:29

Специальная подборка объединила пижамные сеты с шортами, сорочки на тонких лямках и утепленный комбинезон с забавными ушками на капюшоне из осенней коллекции Next, сообщает компания.

Компания Next начала свою деятельность в 1982 году. На сегодняшний день Next осуществляет доставку своей продукции в 72 страны по всему миру. В России интернет-магазин бренда работает с 2011 года.

Фотографии предоставлены компанией.

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