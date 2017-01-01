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Немецкие производители примут участие в новом сезоне выставки «Инлегмаш»

17.11.2017  22:51

Организаторы выставки «Инлегмаш — 2018», которая пройдет 20–23 марта в ЦВК «Экспоцентр», представили экспонентов из Германии.

Компания Herzog является одним из лидеров рынка плетельных и перемоточных машин. Предлагает широкий выбор более чем из 500 различных машин.

Trützschler — один из мировых лидеров в производстве оборудования для текстиля и нетканых материалов. Ассортимент продукции компании включает в себя комплексные установки для изготовления нетканых материалов (подготовка волокна, формирование холста, гидроскрепление, механическое, химическое и термоскрепление холста, сушка, намотка), а также решения для производства ковровой пряжи (ОЖН) и технических нитей. Компания специализируется на производстве игольчатой гарнитуры для высокопроизводительных игольчатых лент.

Dilo производит комплексные линии для изготовления нетканых материалов из штапельных волокон. Эти линии состоят из машин для разрыхления и смешивания волокон, чесальных машин или холстоформирующих машин, преобразователей прочеса и иглопробивных машин и пр.

«Инлегмаш» — единственная выставка в России, на которой представлено оборудование для всех этапов текстильного производства: от получения и обработки волокна до упаковки готовой продукции.

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