25.10.2017 07:18

ГК «Детский мир» опубликовал операционные результаты за третий квартал и девять месяцев 2017 года. Согласно сообщению ритейлера, объем консолидированной неаудированной выручки группы в третьем квартале 2017 года увеличился на 19,8%, до 24,6 млрд руб., по сравнению с 20,5 млрд руб. в третьем квартале 2016 года.

Объем выручки интернет-магазина компании в отчетный период вырос на 50,3%, до 0,9 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Сопоставимые продажи (альтернативный like-for-like) сети магазинов «Детский мир» в России увеличились на 6,1%:

сопоставимый рост числа чеков составил 10,5%;

сопоставимый размер среднего чека снизился на 4,0%.

Объем консолидированной неаудированной выручки группы за девять месяцев 2017 года увеличился на 22,9%, до 66,6 млрд руб., по сравнению с 54,2 млрд руб. в аналогичный период прошло года. При этом объем выручки интернет-магазина вырос на 58,6%, до 2,6 млрд руб., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года;

За девять месяцев года сопоставимые продажи (альтернативный like-for-like) сети магазинов «Детский мир» в России увеличились на 7,2%2:

сопоставимый рост числа чеков составил 11,4%;

сопоставимый размер среднего чека снизился на 3,8%.

Группа компаний «Детский мир» – российский оператор розничной торговли детскими товарами. Группа объединяет национальную розничную сеть магазинов «Детский мир», сеть магазинов ELC, интернет-магазины «Детский мир» и ELC. По данным на 30 сентября 2017 года сеть магазинов «Детский мир» представлена 516 магазинами в России и Казахстане, расположенными в 183 городах России и 8 городах Казахстана, сеть «ELC» представлена 41 магазином в России. Совокупная торговая площадь магазинов группы – 631 тыс. кв.