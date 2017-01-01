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Народной премией детских товаров «Выбор родителей» наградят представителей легпрома

14.11.2017  07:07

Автономная некоммерческая организация «Экспертно-просветительский центр помощи будущим и состоявшимся родителям «Выбор родителей» запускает проект «Народная премия детских товаров «Выбор родителей».

Как говорится в сообщении Минпромторга, в рамках конкурса «Новинка года» отдельно будут отмечены товары российских производителей. В число номинаций в 2018 году войдет оценка одежды и обуви.

Цель проекта — предоставление достоверной и доступной информации о детских товарах и услугах. В каждой номинации премии «Выбор родителей» будут предусмотрены подноминации «Товар российского производства».

Чтобы принять участие в конкурсе «Новинка года» любому российскому производителю необходимо предоставить информацию о новых продуктах, выход которых запланирован на рынок в 2018 году.

Для участия в конкурсе необходимо предоставить информацию о новинке 2018 года на info@viborroditeley.ru:

  • видео о товаре;
  • фото товара;
  • описание товара — в чем его уникальность и рекомендуемая стоимость.

Срок подачи: до 1 декабря 2017 г.

Старт голосования: 1 января 2018 г.

Ежемесячно будут подводиться промежуточные итоги конкурса.

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