Надежду Самойленко наградили Знаком отличия ТПП РФ I степени

14.11.2017 07:19

Как говорится в сообщении Союзлегпрома, Надежду Самойленко, первого вице-президента отраслевой организации, наградили высшей наградой Торгово-промышленной палаты РФ.

Так, постановлением правления ТПП РФ РФ № 167–19 от 26 октября 2017 года за большой вклад в развитие текстильной и легкой промышленности и многолетнее сотрудничество с палатой она получила почетный Знак отличия I степени.

От всей души поздравляем Надежду Ивановну с присуждением почетной награды!