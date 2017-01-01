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Надежду Самойленко наградили Знаком отличия ТПП РФ I степени
14.11.2017 07:19
Как говорится в сообщении Союзлегпрома, Надежду Самойленко, первого вице-президента отраслевой организации, наградили высшей наградой Торгово-промышленной палаты РФ.
Так, постановлением правления ТПП РФ РФ № 167–19 от 26 октября 2017 года за большой вклад в развитие текстильной и легкой промышленности и многолетнее сотрудничество с палатой она получила почетный Знак отличия I степени.
От всей души поздравляем Надежду Ивановну с присуждением почетной награды!
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