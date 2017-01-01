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На заседании правительства Туркменистана был представлен отчёт о мерах по строительству хлопкопрядильной фабрики
13.11.2017 10:50
На заседании правительства Туркменистана был представлен отчёт о мерах по строительству хлопкопрядильной фабрики в Дашогузской области, сообщил 11 ноября туркменский телеканал «Алтын Асыр».
С
отчётом о выступил заместитель
Председателя Кабинета Министров
М.Айдогдыев.
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов заметил, что текстильная промышленность в силу огромного ресурсного потенциала является одним из приоритетных направлений перерабатывающего сектора экономики Туркменистана.
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