В рамках персонального проекта Марина Звягинцева впервые представит свои фэшн-работы, сообщают организаторы.

Выставочный проект Марины Звягинцевой «#Разблокировать», который проводит «Галерея 21» в своем пространстве на «Винзаводе», изначально был задуман не только как тотальная инсталляция, но и как многоактовый мультимедийный спектакль. Очередное мероприятие в рамках этого необычного проекта — перформанс «Атипичная монотипия» — состоится 12 декабря 2017 года.

Перформанс пройдет в окружении эффектных статичных и интерактивных «декораций» — бетонных блоков, лабиринтов водосточных труб, гипертрофированных планшетов и айфонов, «в которые мы ежедневно «ныряем», – там, где «давящие безликий бетон и медиапространство города сталкиваются и разблокируются живым пульсирующим искусством».

Впервые известный художник, куратор и один из лидеров паблик-арта в России Марина Звягинцева представит в рамках персонального проекта свои фэшн-работы — коллекцию одежды, аксессуаров и украшений — с использованием, насчитывающей много веков, уникальной техники монотипии (два греческих корня этого слова означают «единственный» и «отпечаток»). Краска в монотипии растекается по большой поверхности и это движение ловится с помощью холста или бумаги, хотя монотипия также выполняется на металле, стекле, воде. Каждый такой отпечаток неповторим. Эта уникальная техника капризна и непредсказуема.

«Точно так же художник работает с реальной тканью предметов одежды, превращая вещь из объекта потребления в объект искусства — по утверждению самого автора, своего рода носимую инсталляцию. При этом предмет, как и городская среда, полностью сохраняет свою утилитарную функцию. Сама неподконтрольность художественного процесса («в монотипии, как в жизни, никогда не знаешь, что в итоге выйдет», — говорит Звягинцева) вступает в противоречие с феноменом моды, хаотичной лишь на первый взгляд, но на самом деле заключенной в рамки жесткой системы перекрестных ссылок и кодов… «Хочешь переделать мир — начни с себя!». Этому принципу Марина Звягинцева следует без отговорок». (Екатерина Вагнер, искусствовед).

Проект «#Разблокировать», в котором поднимаются важные для художника и в целом для нашего времени вопросы взаимодействия личности и города, которые выражены в контрасте ярких цветных всплесков монотипии и серой массы бетонных стен и панелей, продлится в «Галерее 21» до 15 января 2018 года. Вход свободный.

Марина Звягинцева — номинант VII Всероссийского конкурса в области современного визуального искусства «Инновация» (2012), премии «Архиwood» (2012), дважды номинант премии Кандинского (2008 и 2009). Является идеологом и куратором программы паблик-арт проектов «Спальный район» в рамках Московских биеннале современного искусства (2009, 2011, 2013). Участник фестиваля «Архстояние — 2010». Арт-объекты Звягинцевой находятся в Высшей школе экономики в Хитровском переулке («Медиадвор», 2013), в центре дизайна Artplay («Как ни крути», 2014–2016); в детской Морозовской больнице («Арт-прививка», 2014; «Игровые коммуникации, 2015); в Политехническом музее; ИЦ «Сколково» («Знаки», 2015); на фасаде публичной библиотеки города Норильска («Вечная теплота», 2016); городская арт-навигация «Культурный код» проложена на тротуарах в Тимирязевском районе Москвы (2017).

Фотографии предоставлены организаторами.