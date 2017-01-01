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На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана лидировали продукция нефтепереработки и текстиль

14.11.2017  11:18

На минувшей неделе на торгах  Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана зарегистрировано 62 сделки, сообщает информационный портал Туркменистана.

Страны-покупатели Россия, Турция, Сербия, Пакистан, Кыргызстан приобрели крашенные махровые изделия, пряжу хлопчатобумажную, экстракт солодкового корня на сумму более 68 миллионов 421 тысяч долларов США.

Кроме того, за манатные средства предприниматели из России, Великобритании, Пакистана приобрели пряжу хлопчатобумажную, медицинскую вату и сырые жирные кислоты хлопкового соапстока на общую сумму более 5 миллионов 509 тысяч манатов (свыше полутора миллионов долларов).

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