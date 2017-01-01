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На «Тишинке» пройдет XX выставка «Бижутерия от винтажа до наших дней»
20.11.2017 22:20
Открытие юбилейной выставки-продажи «Бижутерия от винтажа до наших дней» состоится 23 ноября в ТВК «Тишинка», сообщают организаторы.
Выставка традиционно соберет всех поклонников винтажных и современных авторских украшений. На этот раз к преобладающему «женскому» ассортименту браслетов, колец и брошей добавится солидная «мужская» коллекция. Организаторы уверены, что московская публика по достоинству оценит это нововведение.
На выставке можно будет не только увидеть, но и купить шотландские броши (их носили преимущественно мужчины, а сейчас — модники обоих полов — Шон Коннери и Шэрон Стоун, например), редкие винтажные запонки, этнические и геральдические колье и перстни.
Расписание работы выставки:
Организатор выставки — выставочная компания «НОК».
Фотографии предоставлены организаторами.
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