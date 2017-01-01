Новости
НачалоНовостиНа «Тишинке» пройдет XX выставка «Бижутерия от винтажа до наших дней»
Ресторация
Фотостудия Блоги
Рейтинг сообщений
Партнеры
Ежегодная премия The Best Luxury Stores пройдет 21 ноября 2017 года XXI Международная выставка моды Central Asia Fashion пройдет 11-13 марта 2018 года Рейтинг@Mail.ru
6-8 декабря 2017 года состоятся предзаказы детской и подростковой одежды и обуви Kid & Junior Fashion

На «Тишинке» пройдет XX выставка «Бижутерия от винтажа до наших дней»

20.11.2017  22:20

Открытие юбилейной выставки-продажи «Бижутерия от винтажа до наших дней» состоится 23 ноября в ТВК «Тишинка», сообщают организаторы.

Выставка традиционно соберет всех поклонников винтажных и современных авторских украшений. На этот раз к преобладающему «женскому» ассортименту браслетов, колец и брошей добавится солидная «мужская» коллекция. Организаторы уверены, что московская публика по достоинству оценит это нововведение.

На выставке можно будет не только увидеть, но и купить шотландские броши (их носили преимущественно мужчины, а сейчас — модники обоих полов — Шон Коннери и Шэрон Стоун, например), редкие винтажные запонки, этнические и геральдические колье и перстни.

Расписание работы выставки:

  • 23 ноября в 19:00 –— VIP-открытие. Вход по специальным приглашениям или по билетам.
  • 24-25 ноября — с 11:00 до 21:00.
  • 26 ноября — с 11:00 до 20:00.

Организатор выставки — выставочная компания «НОК».

Фотографии предоставлены организаторами.

Просмотров: 102
«« Предыдущая Все новости 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »» 1432 Следующая »»
© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте