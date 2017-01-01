На «Тишинке» пройдет XX выставка «Бижутерия от винтажа до наших дней»

Открытие юбилейной выставки-продажи «Бижутерия от винтажа до наших дней» состоится 23 ноября в ТВК «Тишинка», сообщают организаторы.

Выставка традиционно соберет всех поклонников винтажных и современных авторских украшений. На этот раз к преобладающему «женскому» ассортименту браслетов, колец и брошей добавится солидная «мужская» коллекция. Организаторы уверены, что московская публика по достоинству оценит это нововведение.

На выставке можно будет не только увидеть, но и купить шотландские броши (их носили преимущественно мужчины, а сейчас — модники обоих полов — Шон Коннери и Шэрон Стоун, например), редкие винтажные запонки, этнические и геральдические колье и перстни.

Расписание работы выставки:

23 ноября в 19:00 –— VIP-открытие. Вход по специальным приглашениям или по билетам.

24-25 ноября — с 11:00 до 21:00.

26 ноября — с 11:00 до 20:00.

Организатор выставки — выставочная компания «НОК».

Фотографии предоставлены организаторами.