Совместный показ итальянского бренда De Salitto и испанских марок Stefania Pintsgins и Pablosky состоялся 29 октября в здании Гостиного двора, сообщают организаторы.

Показ, девиз которого «Путешествовать, мечтать и видеть!», был организован продюсерской компанией «Арт Фэшн». Объединения брендов неслучайны – все марки имеют европейские корни, а также производят свою продукцию для детей от 0 до 16 лет.

De Salitto - молодая, динамично развивающаяся итальянская торговая марка детской одежды, созданная в 1993 году. Основателем торговой марки считается Icilio de Salitto, итальянский предприниматель испанского происхождения, получивший образование в London College of Fashion (LCF). В рамках Недели моды бренд De Salitto представила новую коллекцию Fashion Travel.

Марка Stefania Pintsgins родилась на берегу Средиземного моря в Марбельи. Стефания унаследовала от своих русских родителей семейный бизнес и стала самой юной обладательницей именного бренда детской одежды. Stefania представила свою новую коллекцию «Флора и фауна». Тема природы не покидает основные линейки испанской компании.

Pablosky берет свои истоки в 1969 году, когда было принято решение о разработке направления изготовления обуви для детей и подростков. Подавляющее большинство обуви Pablosky отшивается непосредственно в Испании. На сегодняшний день обувь этого бренда поставляется в магазины более чем 40 стран мира. В рамках Недели моды Pablosky представил свою новую коллекцию «Добро пожаловать в будущее». Кожа здесь представлена в разных вариантах: с зеркальным эффектом, лаковая с эффектом «рептилии», с металлическим блеском, с алмазной крошкой.

Фотографии предоставлены организаторами.