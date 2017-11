Российский бренд спортивной и casual-одежды Zasport, являющийся официальным экипировщиком олимпийской команды России, представлен на Wildberries.ru с 1 ноября, сообщает компания.

На онлайн-платформе можно приобрести футболки и свитшоты из капсульной коллекции Russians Did It!, которая известна своими мотивирующими принтами — «Быстрее. Выше. Сильнее», «Старт. Финиш», «I Don't Do Doping — I Am Za Sport».

«Мы рады сообщить, что Zasport входит в активную фазу освоения онлайн-ритейла и становится более доступным широкой аудитории. Мы стремимся к постоянному движению вперед и остаемся верны своему индивидуальному стилю — одежда Zasport для тех, кто разделяет наши взгляды и никогда не останавливается на достигнутом!», — комментирует Анастасия Задорина, основатель и главный дизайнер Zasport.

На данный момент Zasport представлен на трех онлайн-площадках: Aizel.ru, Lamoda.ru и Wildberries.ru. В планах бренда запуск собственного интернет-магазина и открытие новых точек в Москве и регионах, а также активное развитие по франшизе.

Zasport — российский бренд casual и спортивной одежды, который создан в 2012 году дизайнером Анастасией Задориной. Производство бренда расположено в Подмосковье. В числе последних достижений — контракт с Олимпийским комитетом России по экипировке сборной России до 2025 года.

Фотография предоставлена компанией.