На ноябрьском слете коллекционеров представят украшения варягов из коллекции семьи Стрельбицких

Очередной слет коллекционеров пройдет на территории московского завода «Кристалл» с 16 по 19 ноября 2017 года, сообщают организаторы.

Посетители ярмарки увидят уникальное собрание раритетных серебряных и бронзовых украшений из коллекции семьи Стрельбицких. Изделия из серебра, датированные XII–XIII вв., принадлежали семье полоцкого князя из рода Рюриковичей Всеволода Герсикского. Бронзовое собрание представлено украшениями латгалов, пруссов и варягов VII–XII вв., проживавших на территории современной России и Прибалтики.

Впервые выставка коллекции Стрельбицких состоялась в Санкт-Петербурге в 1844 году. К ноябрьской ярмарке на «Кристалле» собрание дополнено приобретениями разных поколений семьи.

В рамках слета также пройдут традиционные мастер-классы для посетителей, в частности, мастер-классы по керамике в технике ручной лепки от студии PaintIt, по реставрации фарфора и по фотографии. Организаторы мастер-класса по керамике в технике ручной лепки убеждены, что работа с глиной прекрасно стимулирует мелкую моторику у детей, развивает воображение и помогает снять стрессовые состояния у взрослых.

Слеты коллекционеров на «Кристалле» — уникальное событие в московской культурной жизни. Первый всероссийский слет прошел 11–12 февраля 2017 года с большим успехом. На ярмарке было представлено множество любопытных и редких экспонатов, разделенных по темам: нумизматика, филателия, фалеристика, бонистика, филокартия, букинистика, винтажные украшения, игрушки, грампластинки и многое другое. По просьбам участников и посетителей с марта 2017 года слеты стали трехдневными, а расширенная октябрьская ярмарка задала уверенный старт четырехдневным программам.

Организатор: ВЦ «Кристалл Экспо».

Фотографии предоставлены организаторами.