Public talk на тему «Новые профессии и omnichannel в fashion образовании» состоится 26 октября в Гостином дворе в рамках деловой программы FCG «Мода будущего: индустрия высоких технологий», сообщают организаторы.

В ходе public talk эксперты, специалисты и студенты будут обсуждать и обмениваться мнениями о том, как будет развиваться модная индустрия в ближайшее десятилетие, какие профессии в сфере fashion tech будут наиболее перспективными, какие инициативы и инновации в образовании позволят сформировать новое поколение специалистов будущей модной индустрии.

«Рынок новых профессий и рынок инновационных образовательных услуг в модной индустрии переживает этап бурного роста, - говорит методический руководитель Образовательного центра «Менеджмент и коммуникации в индустрии моды» НИУ ВШЭ Анна Лебсак-Клейманс. – Сегодня передовым fashion компаниям требуются такие неведомые ранее специалисты как: SММ менеджер, digital аналитик, специалист по нативной рекламе, инфостилист, инженер 3D-печати, тренд-скаут, аналитик BIG DATA, эксперт по эко-стандартам, менеджер по краудфандинговым платформам. Для большей части этих специальностей нет даже русскоязычных терминов, не говоря уже о системных образовательных программах. Сейчас самое время делиться идеями по новым эффективным методам в образовании».

К участию в открытом мероприятии приглашаются все заинтересованные специалисты, чья работа связана с созданием и развитием инновационных образовательных программ в сфере индустрии моды. У всех присутствующих будет возможность выступить и поделиться своим идеями.

Свое участие подтвердили:

Ксения Хизова, эксперт в использовании МООК, р2р, технологии VR в online образовании руководитель проекта Академия Моды Онлайн, генеральный директор портала онлайн образования «Смотри.Учись»;

Алексей Салычев, куратор программы Fаshion Ecommerce НИУ ВШЭ, руководитель экспертного совета программы в составе Lamoda, Farfetch, Aizel, KupiVIP;

Анна Лебсак-Клейманс, методический руководитель Образовательного центра «Менеджмент и коммуникации в индустрии моды», профессор НИУ ВШЭ;

Эльнара Дадашева – руководитель магистерской программы МГИМО;

Ольга Штейнберг, автор и разработчик программы Fashion PR с участием таких СМИ как theblueprint.ru , SNC, Forbes Life, «Секрет фирмы»;

, SNC, Forbes Life, «Секрет фирмы»; Янина Урусова, эксперт в области fashion tech, со-основатель проекта Bezgraniz Couture;

Алексей Егоров, ректор Московского художественно-промышленного института, руководитель творческой команды «Дизайн-бюро МХПИ»;

Анастасия Шамина, дизайнер творческой команды «Дизайн-бюро МХПИ», участница Всемирного Фестиваля молодежи и студентов 2017г, представившая инновационный студенческий арт-проект «Телепорт эмоций».

Формат мероприятия предлагает прямое общение аудитории и экспертов: обсуждение выступлений, обмен мнениями.