Дискуссия на тему «Новые профессии и омниканальность в fashion образовании» состоялась 26 октября в Гостином дворе в рамках деловой программы FCG «Мода будущего: индустрия высоких технологий», сообщают организаторы.

Участники дискуссии говорили о том, почему сегодня передовые fashion компании готовы платить высокие зарплаты таким неведомым ранее специалистам, как SММ менеджер, digital аналитик, специалист по нативной рекламе, инфостилист, инженер 3D-печати, тренд-скаут, аналитик BIG DATA, эксперт по эко-стандартам, менеджер по краудфандинговым платформам, а главное – где и как овладеть новыми специальностями.

«Сегодня индустрия моды развивается таким образом, что огромное количество новых специальностей появляется в результате взаимовлияния различных сфер: дизайн и технологии производства, стилистика и инновационные материалы, создание имиджа и электронная коммерция, креатив и bigdata. Это так называемые кросс-дисциплинарные профессии нового поколения, – говорит методический руководитель Образовательного центра «Менеджмент и коммуникации в индустрии моды» НИУ ВШЭ Анна Лебсак-Клейманс. – Большей части новых специальностей пока нет в государственных реестрах профессий, соответственно, нет таких академических образовательных программ в вузах. Поэтому появилось огромное количество инновационных форматов обучения. Сегодня мы уже вправе говорить о таком инновационном подходе к образованию, как «омниканальность», который позволяет соединять академическое фундаментальное образование с различными узкоспециализированными программами, которые можно изучать в самых различных формах, часто – даже не выходя из дома».

Участники дискуссии представляли различные форматы образования. Ксения Хизова, руководитель проекта Академия Моды Онлайн на онлайн-платформе «Смотри.Учись» презентовала новые возможности интерактивного онлайн образования. Алексей Егоров, ректор Московского художественно-промышленного института, пояснял, как работает связь образования и практики в его вузе, Янина Урусова, со-основатель проекта Bezgraniz Couture, наглядно продемонстрировала, что соединение fashion и высоких технологий крайне востребовано на гигантском рынке fashion товаров для людей с инвалидностью. Алексей Салычев, куратор программы Fаshion Ecommerce НИУ ВШЭ, обозначил целый пул крайне востребованных сегодня специальностей в электронной коммерции, Мария Тихонова, руководитель проекта Retail & Fashion Accelerator, рассказала о том, как акселератор предоставляет бесплатные возможности обучения и коучинга авторам инновационных стартапов, связывая их с экспертами рынка и инвесторами.

Студенты вузов, принимавших участие в public talk, поделились своим опытом использования онлайн платформ, получили ответы на вопросы о новых профессиях, возможностях для профессиональной карьеры и текущих «горячих точках» спроса от работодателей.

Фотография предоставлена организаторами.