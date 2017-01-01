На базе проекта Aglomerat пройдет fashion-шоу бренда Ponomarev

Дизайнер Андрей Пономарев представит гостям мероприятия, которое состоится 15 ноября, коллекцию сезона весна-лето 2018, сообщают организаторы.

Пространство Aglomerat было выбрано дизайнером, чтобы в его стенах реализовать главную философию коллекции — «примирение величия природы и неумолимости прогресса».

Андрей Пономарев подготовил шоу, в котором и сам примет участие. Показ будет сопровождать выступление в воздухе от Londo Show. Номер гимнастов на земном шаре – метафора величия человека. Однако, в то же время, в коллекции делается акцент на его примиряющей роли в мире, где природа балансирует с технологиями. Одежда выполнена из натуральных тканей и эко-кожи, а совместно с дизайнером итальянской обуви Marina Ross создана коллаборация в стиле коллекции.

В этот раз удивлять новыми решениями будет не только коллекция дизайнера, но и команда Николая Мостового, звездного стилиста, который предложил «по-настоящему космические образы» для моделей.



Тематика космоса будет отражена и на вечеринке в честь показа.

Андрей Пономарев — молодой, но уже хорошо известный в московском fashion-бомонде дизайнер. За плечами дизайнера много интересных коллекций, сотрудничество с Благотворительным фондом Татьяны Михалковой «Русский Силуэт», участие в Volvo Fashion Week Moscow с собственным брендом Ponomarev, показы в рамках Московского кинофестиваля и конкурса «Мисс Россия», представление на Mercedes-Benz Fashion Week Russia коллекции сезона весна-лето 2012 под маркой Black Star by Timati & Andrey Ponomarev, создание костюмов для шоу Яны Шевченко (бренд YanaStasia) «Сколько стоит любовь?».

Клиентами марки Ponomarev являются звезды российской эстрады и телевидения, светские львицы и бизнес-леди: Оксана Федорова, Виктория Боня, Алена Роксис, Тимати, Сергей Зверев, Юлия Ковальчук, Светлана Мастеркова, Ева Ривас, Слава, Людмила Соколова, Анжелика Агурбаш , гр. «Пропаганда», Наталья Бочкарева , Анастасия Волочкова, Алина Гросу, Наталья Гулькина и другие. Премии дизайнера: Glent in Mirror 2013 — дизайнер года, премия SMG Awards 2015 – дизайнер года , SMG Awards 2016 – дизайнер года, Fashion New Year Awards 2015 – fashion musical, Ul City Awards 2016 – человек года.

Фотографии предоставлены организаторами.