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На базе Демонстрационно-технологического центра Sport Tex пройдет практический семинар, посвященный технологиям герметизации ниточных швов

24.10.2017  12:59

Всероссийский практический семинар на тему «Технологии герметизации ниточных швов. Практикоориентированное обучение работе на оборудовании по проклейке швов герметизирующими лентами верхней одежды, специальной одежды» состоится 25-26 октября, сообщают организаторы.

Цель семинара: обучение, повышение квалификации конструкторов, дизайнеров, технологов, мастеров производства, операторов станков и других специалистов.

Слушатели получат основные теоретические знания по материаловедению - виды водонепроницаемых тканей, отделок, мембран, герметизирующих лент, оборудования по проклейки швов и практические навыки работы – настройка оборудования, подбор герметизирующих лент, проклейка швов в готовой одежде, контроль качества герметизации. Пройдут консультации со специалистами компании, приглашенными экспертами. Программа рассчитана на 16 академических часов.

25 октября:

  • 10:00 Регистрация участников семинара.
  • 10:15 - 10:30 Презентация, вступительное слово директора ГК Sport Tex. Материаловедение.
  • 10:30 - 11:00 Водонепрницаемые ткани: виды водонепрницаемых тканей, водогрязеотталкивающие отделки тканей.
  • 11:00 - 11:30 Мембраны, виды мембран, виды мембанных тканей.
  • 11:30 - 12:00 Виды герметизирующих лент.
  • 12:00 - 12:20 Кофе - брейк.
  • 12:20 - 12:50 Герметизация водонепроницаемой одежды.
  • 12:50 - 13:20 Испытания водонепроницаемых тканей, швов, одежды.
  • 13:20 - 14:10 Обед.
  • 14:10 - 14:40 Оборудование по проклейке швов, основные узлы и агрегаты. Типы станков.
  • 14:40 - 15:00 Техника безопасности при работе на оборудовании по проклейке швов. Производственное обучение.
  • 15:00 - 15:30 Настройка режимов оборудования.
  • 15:30 - 16:00 Практическая работа на оборудовании.
  • 16:00 - 16:30 Подбор герметизирующих лент.
  • 16:30 - 17:00 Контроль качества приклеивания герметизирующей ленты.
  • 17:00 - 17:40 Практическая работа на оборудовании.
  • 17:40 - 18:00 Обсуждение и анализ занятий.

26 октября:

  • 9:00 - 9:20 Кофе - брейк.
  • 9:20 - 10:00 Современные технологии в производстве одежды.
  • 10:00 - 12:00 Мастер - класс. Практическая работа на оборудовании.
  • 12:00 - 12:30 Обсуждение и анализ работы на оборудовании.
  • 12:30 - 13:15 Обед.
  • 13:15 - 14:45 Практическая работа на оборудовании. Герметизация образца одежды.
  • 14:45 - 15:15 Контроль качества приклеивания герметизирующей ленты на образце одежды.
  • 15:15 - 16:15 Ознакомительная работа на станках: Ультрозвуковая сварка, Термопресс.
  • 16:15 - 16:45 Консультации.
  • 16:45 - 17:00 Вручение сертификатов

Место проведения: Группа компаний Sport Tex, г. Москва, ул.Стахановская, д.18.

Координатор и организатор семинара – Блинов Сергей Алексеевич.

Открытие Демонстрационно-технологического центра Sport Tex состоялось в сентябре 2017 года. 26-27 сентября 2017 на базе Демонстрационно-технологического центра прошел Первый всероссийский практический семинар: «Технологии герметизации ниточных швов. Практико-ориентированное обучение работе на оборудовании по проклейке швов герметизирующими лентами верхней одежды, специальной одежды».

Специалисты предприятий из Москвы, Королева, Твери, Чебоксар, Уфы и Нефтекамска в процессе обучения получили как теоретические знания по материаловедению (виды водонепроницаемых тканей, отделок, мембран, герметизирующих лент), оборудованию для проклейки швов, так и практические навыки работы (настройка оборудования, подбор герметизирующих лент под разные ткани).

В процессе семинара каждый участник сравнил различные модели станков, прогерметизировал изделие, нанес на него логотип, светоотражающие элементы, локтевые и плечевые усиления, используя безниточные технологии.

Все участники смогли оценить качество своей работы, проведя необходимое тестирование по проверке надежности, качества и герметичности выполненных ими швов на специальном оборудовании.

Слушатели провели тестирование привезенных с собой образцов материалов и тканей, подобрали к ним ленты и режимы их нанесения, отработали сложные узлы и получили необходимые навыки работы не только на оборудовании для герметизации швов, но еще и бонусом на ультразвуковых станках и термопрессах.

Ведущие специалисты Sport Tex дали необходимые консультации по всем заданным вопросам, проблемам и задачам. По окончании семинара участники, организаторы и эксперты семинара обменялись опытом.

Фотография предоставлена организаторами.

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