20.10.2017 07:11

Брянская мясная компания (БМК), который входит в состав ведущего оператора мясного рынка России АПХ «Мираторг», начнет строительство высокотехнологичного кожевенного производства в области.

Как говорится в сообщении компании, стоимость нового предприятия превышает 2,8 млрд рублей. Первая продукция - выделанные шкуры КРС будут поставлены на рынок осенью 2018 года.

Ранее «Мираторг» инвестировал свыше 62 млрд рублей в строительство с нуля крупнейшего в Европе вертикально интегрированного производства высококачественной говядины. Повышение глубины переработки позволит вывести на рынок целую линейку востребованной продукции. Ежемесячно линия будет перерабатывать 1,5 тысячи тонн сырья, из которого будет производиться около 175 тысяч квадратных метров кожевенного полуфабриката. Перечень выпускаемой продукции включает автомобильный, мебельный и растительный краст и соответствует европейскому стандарту качества.

Новый кожевенный комплекс также обеспечит создание 212 новых рабочих мест.

Компания инвестирует свыше 450 млн рублей в строительство высокоэффективных очистных сооружений, что гарантирует производство экологически безопасной продукции без ущерба для окружающей среды.