26.10.2017 07:23

Как заявил директор департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Алексей Алехин, Минпромторг видит большой потенциал в развитии косметической промышленности в Российской Федерации и повышению ее конкурентоспособности.

Это, по словам чиновника, сказанным на открытии XXII Международной научно-практической конференции «Косметическая индустрия: взгляд в будущее», возможно, прежде всего, за счет богатой сырьевой базы, позволяющей обеспечить более низкую себестоимость продукции при сохранении уникальных свойств – это и растительное сырье, и активные

ингредиенты, и масла.

Минпромторг готов проработать вопрос о создании отдельных мер поддержки для парфюмерно-косметической отрасли в рамках своих компетенций, говорится на сайте министерства. В этой связи ведомством готовится проект стратегии развития парфюмерно-косметической отрасли, создана рабочая группа, в которую вошли представители более 20 организаций и отраслевых ассоциаций. В рамках разработки проекта стратегии ведется работа по созданию отдельного блока по экспорту.

Совместно с Российским экспортным центром прорабатывается вопрос участия российских компаний в зарубежных профильных выставках, одна из которых пройдет в Корее (Сеул) 23-25 ноября 2017 года. На выставке будут представлены стенды российских компаний. В деловой программе планируется посещение биотехнологического косметического производства.