24.10.2017 07:14

Минпромторг совместно с Минтрудом открыл коллективный стенд российских производителей спецодежды и СИЗ на 31-ой международной выставке охраны труда А+А, которая состоялась в Дюссельдорфе, говорится в сообщении министерства.

«Отечественный рынок спецодежды, спецобуви и СИЗ является одним из быстрорастущих и нацелен на решение важной задачи – обеспечение производственной безопасности работников различных отраслей экономики, - отметил начальник отдела управления проектами развития легкой промышленности департамента развития внутренней торговли, легкой промышленности и легализации оборота продукции Минпромторга Евгений Кореньков. - Участие в выставке российских производителей спецодежды и СИЗ показывает очень хорошие результаты с точки зрения продвижения продукции на международный рынок. У производителей есть возможностью показать свою продукцию, найти новых партнеров, расширить каналы сбыта».

Он также подчеркнул, что помимо поддержки инициатив, направленных на продвижение российской продукции внешние рынки, Минпромторг России предоставляет предприятиям легкой промышленности широкий круг мер государственной поддержки.

«Я в свою очередь хочу сказать, что в этом году, как и в прошлом, одним из самых растущих сегментов является спецодежда, спецобувь и средства индивидуальной защиты», - констатировал президент Ассоциации СИЗ Юрий Сорокин.

Международная выставка охраны труда А+А является самым масштабным событием в области защиты, гигиены и охраны труда для международных экспертов, производителей и разработчиков. Среди участников стенда России в 2017 такие компании сектора, как ГК «Восток Сервис» (лидер российского и европейского рынка средств охраны труда, ведущий разработчик, производитель и поставщик спецодежды, спецобуви, сиз, инструмента, сопутствующих товаров и комплексных услуг); ФПГ «Энергоконтракт» (специализируется на максимально надежной защите персонала топливно-энергетического комплекса, транспортной, лесозаготовительной и металлургической отраслей России от профессиональных рисков, её огнестойкие и термостойкие костюмы, спецобувь и комплектующие сотни раз спасали жизни людей в аварийных ситуациях); корпорация «Росхимзащита» (производитель СИЗ и средств коллективной защиты); «БТК Групп» (крупнейшая российская компания в легкой промышленности, специализирующаяся на разработке, производстве и последующей реализации высокотехнологичной одежды для различных отраслей бизнеса) и другие.