23.10.2017 07:11

Проектная группа при Минпромторге разработала и опубликовала проект стратегии развития электронной торговли в РФ на период до 2025 года, говорится в сообщении министерства.

Документ предполагает снятие чрезмерных административных барьеров для электронной торговли, унификацию понятийного аппарата, совершенствование статистического учета, содействие выходу на рынок e-commerce малого и среднего бизнеса, развитие экспортной электронной торговли и максимальную защиту прав покупателей.

В разработке проекта принимали участие профильные организации в сфере е-коммерс - Российская ассоциация электронных коммуникаций, Ассоциация компаний интернет-торговли, Национальная ассоциация дистанционной торговли, Ассоциация электронных торговых площадок.

В частности, разработчиками стратегии предлагается рассмотреть вопрос о внедрении единых требований к формату и классификации данных, относящихся к информации об участниках рынка, представленных на рынке товарах, работах и услугах, а также законодательно закрепить основы деятельности операторов электронных торговых площадок и наделить их специальной правоспособностью.

Кроме того, предлагается упростить процесс оформления сделок для организаций, работающих в сфере электронной торговли.

Также предлагается изучить вопрос расширения области нормативно-правового регулирования электронных сделок, допустимых форм электронной сделки и утверждения перечня обязательных реквизитов договора, заключаемого в электронной форме.

В проекте стратегии говорится о необходимости уделить особое внимание вопросам обеспечения защиты прав потребителей иностранных интернет-магазинов, ведущих свою деятельность с российскими покупателями в интернете.