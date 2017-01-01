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Минпромторг инициировал проведение Всероссийского форума легкой промышленности
15.11.2017 07:06
В ноябре в Москве пройдет еще одно крупное мероприятие, на котором будет обсуждаться ситуация в российском легпроме. Минпромторг проведет уже четвертый Всероссийский форум легкой промышленности, сообщает министерство.
Форум пройдет 28-29 ноября в конгресс-парке гостиницы «Рэдиссон Ройал». В работе мероприятия планируется участие представителей ведущих предприятий отрасли, органов государственной власти, финансовых и банковских структур, аналитиков и экспертов.
Ими будут обсуждаться актуальные вопросы отрасли, касающиеся оценки ее текущего состояния, определения новых направлений и перспектив развития бизнеса и инструментов поддержки.
В рамках форума будет открыта выставочная экспозиция, посвященная последним разработкам и достижениям отечественной легкой промышленности.
Ключевым мероприятием станет пленарное заседание 29 ноября «Легпром — курс на развитие потребительского сектора».
К участию приглашены представители правительства, Минсельхоза, Минфина, МЭР, ФАС, Торгово-промышленной палаты РФ, АО «Российский экспортный центр», Евразийской экономической комиссия, губернатор Санкт-Петербурга, а также губернаторы Ивановской, Московской, Тверской, Тульской, Смоленской, а также Калининградской областей.
Круглые столы
Участники Форума смогут обсудить и смоделировать перспективы развития рынка легкой промышленности на форсайт-сессии «Будущее российской легкой промышленности в четвертой промышленной революции».
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