Минпромторг инициировал проведение Всероссийского форума легкой промышленности

15.11.2017 07:06

В ноябре в Москве пройдет еще одно крупное мероприятие, на котором будет обсуждаться ситуация в российском легпроме. Минпромторг проведет уже четвертый Всероссийский форум легкой промышленности, сообщает министерство.

Форум пройдет 28-29 ноября в конгресс-парке гостиницы «Рэдиссон Ройал». В работе мероприятия планируется участие представителей ведущих предприятий отрасли, органов государственной власти, финансовых и банковских структур, аналитиков и экспертов.

Ими будут обсуждаться актуальные вопросы отрасли, касающиеся оценки ее текущего состояния, определения новых направлений и перспектив развития бизнеса и инструментов поддержки.

В рамках форума будет открыта выставочная экспозиция, посвященная последним разработкам и достижениям отечественной легкой промышленности.

Ключевым мероприятием станет пленарное заседание 29 ноября «Легпром — курс на развитие потребительского сектора».

К участию приглашены представители правительства, Минсельхоза, Минфина, МЭР, ФАС, Торгово-промышленной палаты РФ, АО «Российский экспортный центр», Евразийской экономической комиссия, губернатор Санкт-Петербурга, а также губернаторы Ивановской, Московской, Тверской, Тульской, Смоленской, а также Калининградской областей.

Круглые столы

Реалии и перспективы российского ритейла;

Геотекстиль;

Существующие и перспективные методы борьбы с нелегальным производством и товарооборотом, контрафактом, фальсификатом и серым импортом;

Инновации в легпроме;

Типовые отраслевые нормы, совершенствование нормативной документации;

Сырьевой вопрос легпрома: проблемы и решения;

Кадровые проблемы в легкой промышленности.

Участники Форума смогут обсудить и смоделировать перспективы развития рынка легкой промышленности на форсайт-сессии «Будущее российской легкой промышленности в четвертой промышленной революции».