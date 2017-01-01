Michael Kors презентовал свои новинки в Шанхае

В Шанхайском павильоне Expo I-Pavilion прошло fashion-мероприятие Michael Kors The Walk, сообщается в пост-релизе компании.

Главной частью мероприятия стало участие гостей в съемке собственного мини-фильма о моде, которым можно было оперативно поделиться с подписчиками в своих социальных сетях.

«Я люблю Китай, здесь чувствуешь одновременно веяние невероятной истории и головокружительного мира будущего. Бесконечная энергия и чувство стиля — главные постулаты. Наши клиенты из Китая любят моду и путешествия так же сильно, как и я! Также, я безмерно рад, что имею возможность вернуться в Шанхай и делиться с нашей аудиторией новинками от Michael Kors гламурным, уникальным и веселый способом», — комментирует Майкл Корс.

Яркая инсталляция, посвященная Michael Kors The Walk, погрузила посетителей в мир моды и музыки. В центре мероприятия — Kors Walkbox с подсветкой, проекторами, камерами и искусственным интеллектом. Гости вечера могли прогуляться по легендарным улицам Нью-Йорка. За каждой звездой следовало по три камеры: одна снимала известную личность в профиль, другая на штативе — захватывала изображение крупным планом, а третья, портативная, — ловила детали.

Съемка была оперативно собрана и отредактирована искусственным интеллектом, который играл роль редактора и продюсера уникального фильма о моде. Кадры были отредактированы в режиме живого времени победителем Emmy, режиссером Натаном Филипсом. Впоследствии гости получили готовые кадры для мгновенного распространения в социальных сетях.

На мероприятии присутствовали VIP-звезды, которые также участвовали в предыдущей всемирной digital-кампании Michael Kors The Walk: новый амбассадор бренда Michael Kors Янг Ми, Джу Парк, Хикари Мори, Элла Ричардс и принцесса Олимпия из Греции. Кроме того, по красной дорожке прошлись такие звезды, как Фил Ксяо Бай, Джелли Лин, Крисси Чау и Марк Дзао. Также, на вечеринке выступили dj Sebastian Perrin, певица Биби Дзоу и хип-хоп исполнитель Ника Чоу.

«Сегодня инновации занимают одно из первых мест в развитии бренда Michael Kors. Причем инновации не только в дизайне, но и в каждом аспекте, с которым мы работаем. Мы постоянно развиваем digital-направление. Совмещая искусственный интеллект и технологии, мы подтверждаем наше лидерство в технологичной части моды. Мы хотим, чтобы наши гости в Шанхае полностью ощутили и насладились роскошью, качеством и стилем, которые в полной мере характеризуют бренд Michael Kors», — комментирует Джон Идол, президент марки.

Майкл Корс — всемирно известный, удостоенный наград дизайнер аксессуаров и коллекций ready-to-wear. Его одноименная компания, основанная в 1981 году, в настоящее время выпускает ассортимент продукции под брендами Michael Kors Collection, Michael Michael Kors и Michael Kors Mens, включая аксессуары, одежду, обувь, часы и полную линейку парфюмерной продукции. Бутики Michael Kors управляются либо напрямую, либо через партнеров по лицензии в самых престижных городах мира, включая Нью-Йорк, Беверли-Хиллз, Чикаго, Лондон, Милан, Париж, Мюнхен, Стамбул, Дубай, Сеул, Токио и Гонконг.

Фотографии предоставлены компанией.