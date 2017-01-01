Мастера Icon Suit создали костюмы для футболистов «Локомотива»

Игроки футбольного клуба «Локомотив» презентовали костюмы от Icon Suit 10 ноября в рамках закрытого мероприятия на стадионе «РЖД Арена», сообщается в пост-релизе компании.

«Локомотив» провел совершенно неожиданный для спортивной индустрии вечер. «Джентльмены на поле и в жизни» – этот слоган успешно объединил спортивное мастерство и мужественную элегантность игроков «Локомотива».

Президент ФК «Локомотив» Илья Геркус поприветствовал гостей и выразил благодарность партнеру мероприятия за уникальные костюмы: «Мы очень рады сотрудничать с Icon Suit. «Локомотив» - первый клуб в России, для футболистов которого вручную сшили костюмы по индивидуальным меркам!»

Игроки команды – Ведран Чорлука, Неманья Пейчинович, Дмитрий Тарасов, Борис Ротенберг, Дмитрий Баринов, Тарас Михалик, Алан Касаев, Александр Коломейцев, Антон Коченков и Ари – презентовали костюмы публике и в неформальной обстановке пообщались с болельщиками и партнерами клуба. Также на вечере присутствовал тренер команды Олег Пашинин, отметивший преображение подопечных.

Мероприятие ФК «Локомотив» посетили партнеры клуба и владельцы VIP-абонементов. Гости приняли участие в розыгрыше призов от Icon Suit – сертификатов на пошив эксклюзивных сорочек с инициалами владельца и галстуков с логотипом «Локомотива».

Встреча проходила в Даймонд-клубе «РЖД Арены». Живая джазовая музыка и элегантные наряды гостей придали вечеру атмосферу праздника.

«Цветовое решение костюмов и пальто для футболистов выбрано не случайно – это фирменные цвета «Локомотива»: зеленый, красный и серый. Костюм цвета стали сделан из универсальной шерсти, носить его можно круглый год. Его шили вручную, и он всегда будет держать форму и хорошо сидеть на игроках. Мы делаем приятные незаметные детали, уникальные для каждого человека – инициалы и подкладку», - сказал генеральный директор Icon Suit Антон Федотов.

«Локомотив» является одним из флагманов российского футбола. Дважды клуб становился чемпионом страны и множество раз завоевывал медали чемпионата, семь раз выигрывал Кубок России и два раза – Суперкубок.

Icon Suit – бренд, предлагающий полный спектр услуг по созданию мужского гардероба. Основная специализация компании – пошив мужских костюмов по меркам вручную. Icon Suit работает по технологии made-to-measure из эксклюзивных тканей от ведущих производителей Италии и Англии – Loro Piana, Holland and Sherry, Ariston, Zegna, Dimond Chip, Drapers, Thomas Mason и многих других. Компания начала свою деятельность в 2008 году, открыв первый салон в Санкт-Петербурге. На сегодняшний день Icon Suit – это четыре салона в Москве и Санкт-Петербурге.

Из сезона в сезон IconSuit расширяет свой ассортимент: сейчас это не только классический гардероб – костюмы, сорочки и пальто, – но и клубные пиджаки, хлопковые и льняные брюки разной сезонности, рубашки в стиле casual, плащи и пиджаки-куртки. Команда IconSuit также работает над расширением опциона всех перечисленных изделий.

Фотография предоставлена компанией.