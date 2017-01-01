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Майкл Корс и Vogue Japan провели благотворительный ужин Watch Hunger Stop

15.11.2017  22:07

Совместное благотворительное мероприятие Michael Kors и Vogue Japan состоялось 13 ноября в Токио, сообщается в пост-релизе бренда.

На мероприятии присутствовали такие известные личности, как Кейт Хадсон, Хикари Мори, Изуми Мори и другие. Также в благотворительном ужине участвовал художник Клим Эвернден, чьи работы были использованы в кампании Watch Hunger Stop в этом году. Помимо творческого вклада в благотворительную акцию, он также придумал дизайн меню и пригласительных писем и рисовал стильные карикатуры гостей во время мероприятия.

От имени каждого гостя было пожертвовано 200 блюд Всемирной продовольственной программе (World Fashion Programme — WPF), которые будут доставлены нуждающимся детям по всему миру.

Гости посетили мероприятие в новых образах от Michael Kors Collection.

Майкл Корс — всемирно известный, удостоенный наград дизайнер аксессуаров и коллекций ready-to-wear. Его одноименная компания, основанная в 1981 году, в настоящее время выпускает ассортимент продукции под брендами Michael Kors Collection, Michael Michael Kors и Michael Kors Mens, включая аксессуары, одежду, обувь, часы и полную линейку парфюмерной продукции. Бутики Michael Kors управляются либо напрямую, либо через партнеров по лицензии в самых престижных городах мира, включая Нью-Йорк, Беверли-Хиллз, Чикаго, Лондон, Милан, Париж, Мюнхен, Стамбул, Дубай, Сеул, Токио и Гонконг.

Фотография предоставлена компанией.

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