Праздничные мероприятия по случаю дня рождения «М5 Молл» пройдут в рязанском торгово-развлекательном центре 11 ноября, сообщают организаторы.

По сложившейся традиции в свой день рождения «М5Молл» готовит «Ночь шопинга». Всех посетителей ТРЦ будут ждать конкурсы, музыка, разнообразные развлечения и подарки.

Вадим Живогляд, управляющий ТРЦ «М5 Молл»: «Шесть лет назад, 11 ноября 2011 года, на карте Рязани появился крупнейший в регионе торгово-развлекательный центр «М5 Молл. За это время наш ТРЦ стал не только значимым социальным объектом в масштабах всего нашего региона, но и местом притяжения сотен тысяч рязанцев и гостей нашего города. Мы с гордостью отмечаем, что все события, происходящие в нашем ТРЦ, а это модные показы, культурные, спортивные и семейные мероприятия, можно по праву назвать знаковыми для горожан. Гости, однажды посетившие «М5 Молл», становятся нашими верными друзьями».

В рамках предстоящей молловской «Ночи шопинга — 2017» гостей ждут показ коллекции детской одежды и модный показ коллекций осень-зима от магазинов ТРЦ «М5 Молл».

Также в программе:

· Детский спектакль «Царевна-лягушка» от Театра на Соборной,

· Спектакль «Теремок» от Рязанского театра кукол,

· Развлекательная программа от центра «Мадагаскар»,

· Выступление оркестра волынщиков,

· Конкурсы и анимация.

· Для всех гостей «Ночи шопинга» выступят приглашенные музыканты — молодая российская альтернативная рок-группа Multiverse и ее основатель и фронтмен Никита Пресняков.

ТРЦ «M5 Молл» — крупнейший многофункциональный торгово-развлекательный комплекс в Рязани и Рязанской области общей площадью 83 200 кв. м, в которую входит торговая площадь — 66 500 кв. м и наземная парковка для посетителей на 2500 мест. На территории ТРЦ «M5 Молл» расположено более 120 магазинов известных брендов, многие из которых представлены в ТРЦ эксклюзивно: Oasis, Zara, Pull & Bear, Bershka, Stradivarius, Oysho и многие другие; якорные арендаторы: гипермаркет «Карусель», OBI, «Эльдорадо», «Детский мир», пятизальный мультиплекс «Пять звезд», Детский игровой центр, Koton, LCWaikiki. Рестораны и фудкорт представлены операторами: Burger King, Quick Chicken, Subway, «Блинофф», DasKolbas и др.