«М5 Молл» отметил свой шестой день рождения «Ночью шопинга»

Праздничные мероприятия по случаю дня рождения «М5 Молл» прошли в рязанском торгово-развлекательном центре 11 ноября, сообщают организаторы.

Детские спектакли от ведущих театров города, конкурсы, модные показы — все напоминало о том, что в «М5 Молл» день необычный. Особый антураж и атмосферу создавала группа мужчин в шотландских килтах и с волынками наперевес — музыканты из оркестра волынщиков Москвы.

Пока любители шопинга осаждали магазины-участники «Ночи» в поисках выгодных модных покупок, на главной сцене праздника приглашенная молодая российская рок-группа Multiverse готовилась к концерту.

На главной концертной сцене была раскрыта и интрига «Ночи шопинга» — название лучшего магазина ТРЦ по итогам голосования среди посетителей. Лучшим местом отдыха рязанцы назвали кинокомплекс «Пять звезд», пальма первенства среди детских магазинов досталась «Белому медвежонку», а обувь гости ТРЦ предпочитают покупать в магазине польского бренда «ССС». Самым лучшим магазином одежды в ТРЦ посетители «М5 Молл» считают магазин испанской марки Zara.

Праздник продлился до позднего вечера. Организаторы продлили в этот день график работы молловских автобусов.

ТРЦ «M5 Молл» — крупнейший многофункциональный торгово-развлекательный комплекс в Рязани и Рязанской области общей площадью 83 200 кв. м, в которую входит торговая площадь — 66 500 кв. м и наземная парковка для посетителей на 2500 мест. На территории ТРЦ «M5 Молл» расположено более 120 магазинов известных брендов, многие из которых представлены в ТРЦ эксклюзивно: Oasis, Zara, Pull & Bear, Bershka, Stradivarius, Oysho и многие другие; якорные арендаторы: гипермаркет «Карусель», OBI, «Эльдорадо», «Детский мир», пятизальный мультиплекс «Пять звезд», Детский игровой центр, Koton, LCWaikiki. Рестораны и фудкорт представлены операторами: Burger King, Quick Chicken, Subway, «Блинофф», DasKolbas и др.

Фотографии предоставлены организаторами.