30.10.2017 06:20

УФСИН России по Липецкой области представил свою продукцию на международной выставке «Интерполитех–2017», проходившей на ВДНХ с 17 по 20 октября, сообщает сайт trcelets.ru.

В числе представленных экспонатов можно было увидеть продукцию центров трудовой адаптации осуждённых, которые находятся на территории исправительных учреждений Липецка, Ельца и Усмани, в том числе образцы изделий легкой и обувной промышленности, вполне конкурентоспособные как по цене, так и по качеству.

Организаторами мероприятия выступили МВД России, ФСБ России, Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации.