24.10.2017 07:17

Перспективы государственной поддержки отечественного льноводства обсудили на видеоконференции Минсельхоза России 17 октября. Одним из наиболее перспективных российских регионов с этой точки зрения является Курганская область.

Первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов обсудил с представителями регионов, производителями и переработчиками льна и конопли вопросы развития отрасли, меры государственной поддержки, отметив в своем выступлении широту применения данной культуры, ее исконно русское происхождение и стратегическое значение.





Уникальные свойства льна делают его особо ценной культурой для целого ряда отраслей экономики – от текстильной и легкой промышленности до оборонной отрасли. В текущем году в структуре посевных площадей посевы льна имели 74 сельхозтоваропроизводителя.

Так, пишет ИА «Светич» со ссылкой на пресс-службу сельхоздепартамента Курганской области, посевы льна в регионе выросли в 90 раз за 10 лет. Так, за минувшее десятилетие площади, засеянные льном в Курганской области, увеличились с 400 гектаров до 36 тыс. га. Большая часть – 30,2 тыс. га в 2017 году была отведена под масличный лен. Валовой сбор маслосемян льна составляет 27,7 тысяч тонн. В настоящее время полностью вытереблен лен-долгунец, который будет пущен на производство льноволокна. В текущем году зауральским производителям льноволокна в рамках единой субсидии предусмотрены меры господдержки в сумме 4,21 млн рублей.





Переработкой льна в регионе занимаются два предприятия: «Кургансемена», где перерабатывают маслосемена, и «Лен Зауралья» - единственное в Уральском федеральном округе государственное предприятие, занимающееся полной переработкой льна, выращенного в Курганской области. Предприятие производит льняную муку, жмых, трикотажные изделия и т.д.