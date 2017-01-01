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Красноярские предприниматели представят свою продукцию в московских торговых центрах

13.11.2017  10:39

Красноярские предприниматели готовятся подписать контракт с известными московскими шоурумами, сообщает «Деловой квартал» Красноярска.

Владимир Еремкин и Римма Нурмухаметова запустили собственное производство одежды в мае этого года. На данный момент они представляют три собственных бренда одежды. Это мужская и женская одежда класса midlle up «de marko», женская одежда премиум-класса «R’image» и футболки с эпатажными принтами «Soka». Сначала продажи шли только через интернет, сейчас предприниматели решили продавать одежду и через торговые точки. В планах бизнесменов до конца года разместиться в пяти московских магазинах, в том числе ГУМ, ЦУМ, ТЦ «Цветной». Открытие собственных шоурумов пока не планируется, так как достаточно будет и размещения в этих торговых центрах, считает Владимир Еремкин.

Также в ближайших планах предпринимателей - запуск оптового направления. Для этого была выделена отдельная производственная линия мощностью свыше 30 000 единиц одежды в месяц.

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