Акция обмена от Uniqlo будет проходить 11 ноября в магазинах бренда в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Казани, сообщают организаторы.

Акция бренда призывает самостоятельно проверить свойства технологичного материала, созданного совместно сяпонским лидером в области химических технологий Toray специально для холодной погоды. Вещи из коллекции Uniqlo Heattech обладают теплосберегающей функцией, защищая от холода даже в морозные дни. Быстросохнущий материал впитывает влагу тела, трансформируя ее в тепло.

Для участия в акции достаточно принести свою обычную футболку в хорошем состоянии на специальную стойку в любой магазин Uniqlo в России, сдать в бокс (Uniqlo Recycling Box) и получить взамен новую инновационную модель Heattech. Участник акции может получить мужскую, женскую или детскую футболку. Количество футболок ограничено. Каждый участник может получить не более одной футболки.

Одежда, собранная во время акции, примет участие в благотворительной программе Uniqlo Recycle, в рамках которой собранные вещи бренда перераспределяются и передаются нуждающимся — малоимущим семьям и тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию.

Напомним, бренд Uniqlo принадлежит японскому холдингу Fast Retailing Co., Ltd. Компания занимается дизайном, производством и продажей одежды семи основных брендов: Comptoir des Cotonniers, GU, Helmut Lang, J Brand, Princesse tam.tam, Theory и Uniqlo. В 2016 финансовом году, который в Японии закончился 31 августа 2016 года, мировые продажи компании достигли отметки в 1,7864 триллиона йен (17,31 миллиарда долларов США на конец августа 2016 года по курсу 1 доллар = 102,2 йены). С такими показателями Fast Retailing входит в число крупнейших в мире компаний, занимающихся розничной продажей одежды. Сегодня во всем мире насчитывается свыше 1800 магазинов Uniqlo в 18 странах: в Японии, Австралии, Бельгии, Канаде, Китае, Франции, Германии, Гонконге, Индонезии, Малайзии, России, Сингапуре, Южной Корее, Тайланде, Великобритании, США, Тайване и на Филиппинах.

Фотографии предоставлены компанией.