В новую коллекцию «Твое» вошли теплые шапки, шарфы, перчатки и варежки, сообщается в пресс-релизе компании.

Женская линейка представлена широким выбором шапок самых разнообразных цветов: от классических белого и черного до ярких оранжевого, красного и синего. Новинка этого сезона – шапки из акрила насыщенных оттенков бордового, цвета индиго и розового. Также в новой коллекции – большой выбор шапок с пушистыми помпонами. В магазинах «Твое» к шапке можно подобрать шарф-снуд, шарф с кисточками или вариант из крупной вязки. Дополнить комплект можно тёплыми перчатками или варежками. Перчатки в новой коллекции представлены в нежных розовом и голубом цветах, и в по-осеннему классических глубоком синем и насыщенно-бордовом.

Для мужчин в этом сезоне бренд «Твое» предлагает шапки классического кроя с отворотами и без. Изделия представлены в широкой цветовой гамме: актуальных осенних цветах бордо и хаки, а также практичных черном и сером.

Приобрести понравившиеся модели из коллекции зимних аксессуаров можно во всех магазинах сети, а также в интернет-магазине «Твое».

Бренд «Твое» был создан в 2004 году в Москве. Компания является частью вертикально интегрированного холдинга, объединившего хлопкопрядильное, трикотажное и чулочно-носочное производства. Продукция «Твое» доступна в более 320 магазинах более чем 100 городах России, Белоруссии, Казахстана, Армении и в интернет магазине www.tvoe.ru.

Фотографии предоставлены компанией.