В сети магазинов кроссовок и кед Street Beat появилось переиздание классической модели японского бренда Asics, сообщается в пресс-релизе компании.

Asics Tiger в рамках празднования 30-летия Gel-Lyte перевыпускает кроссовки, в которых впервые появилась эта технология. Модель была представлена миру в 1987 году и стала первой для бренда Asics (до этого все кроссовки выпускались как Onitsuka Tiger). Кроссовки весили 280 грамм (в зависимости от размера) и на тот момент были одними из самых легких кроссовок в мире. Переиздание выполнено из кожи в двух цветах: черном и белом. Единственным новшеством, которое отличает новую модель от классической, является протектор, выполненный из более плотной резины, благодаря чему подошва меньше подвержена износу.

Asics Tiger Gel-Lyte OG уже доступны в магазинах Street Beat. Кроссовки белого цвета продаются в размерах 5.5 - 12 US, а черного – 8 - 12 US.

Street Beat — это мультибрендовые онлайн-магазин и оффлайн сеть с широким ассортиментом кроссовок и кед, где можно найти как классические модели, так и редкие коллекционные релизы и коллаборации. В магазинах представлены такие спортивные и лайфстайл бренды как Nike, Jordan, New Balance, Asics, Adidas, Reebok, Vans, Converse, Stussy, New Era, Diadora и другие.

Федеральная сеть Street Beat входит в группу Inventive Retail Group, насчитывает уже 23 магазина в крупных городах России. В их число входит: Москва, Санкт-Петербург, Воронеж, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Краснодар, Нижний Новгород, Новосибирск и Омск.

Фотографии предоставлены компанией.