Компания Street Beat представила новые кроссовки Adidas на «зимней резине»

В сети магазинов Street Beat появились зимние беговые кроссовки Adidas, которые можно носить не только во время пробежек, сообщается в пресс-релизе компании.

Alphabounce 5.8 Zip от Adidas — это технологичная модель, главным преимуществом которой является эластичный верх. Благодаря ему кроссовки легко снимать и надевать вне зависимости от высоты подъема стопы. В подошве, помимо амортизирующей технологии Bounce, использован протектор фирмы Continental™. Номинально кроссовки входят в линейку Perfomance, но подойдут и для обычных пеших прогулок.

Модель представлена в магазинах Street Beat в размерах 8–12.5 US.

Street Beat — это мультибрендовые онлайн-магазин и оффлайн сеть с широким ассортиментом кроссовок и кед, где можно найти как классические модели, так и редкие коллекционные релизы и коллаборации. В магазинах представлены такие спортивные и лайфстайл бренды как: Nike, Jordan, New Balance, Asics, Adidas, Reebok, Vans, Converse, Stussy, New Era, Diadora и другие. Федеральная сеть Street Beat входит в группу Inventive Retail Group и насчитывает уже 25 магазинов по всей России. В их число входит Москва, Санкт-Петербург, Воронеж, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Краснодар, Нижний Новгород, Уфа, Новосибирск и Омск.

Фотография предоставлена компанией.