Презентация экипировки, созданной Stayer для участия российской сборной в XXIII Олимпийских зимних играх 2018 года, состоится 16 ноября в Особняке на Волхонке, сообщает компания.

Stayer – ведущий российский бренд горнолыжной одежды, первым организовавший российское производство высокотехнологичных курток и брюк. Уникальная профессиональная команда специалистов швейного производства с 1998 года успешно представляет на российском и международном рынках коллекции одежды, имеющей необходимый функционал и комфорт как для спорта, так и для городской жизни.

Более 10 лет Stayer является партнером Федерации Фристайла Санкт-Петербурга и России. В экипировке Stayer выступали спортсмены сборных команд на Олимпийских играх в Ванкувере (2010) и в Сочи (2014). Stayer является официальным поставщиком экипировки для соревнований Сборной команды России по фристайлу в дисциплине ски-кросс на период XXIII Олимпийских зимних игр 2018 года в г. Пхенчхане (Республика Корея).

Stayer всегда представляет коллекции с использованием авторских принтов, которые сочетают в себе русский дизайн и европейский стиль. Для экипировки сборной команды России по фристайлу в дисциплине ски-кросс для XXIII Олимпийских игр дизайнеры бренда вдохновлялись одним из национальных символов России – знаменитым Собором Покрова Пресвятой Богородицы, больше известным под именем храма Василия Блаженного на Красной Площади. Авторский дизайн изделий, повторяющий в своем переплетении роспись храма, создает яркий образ спортсменов, который обращает на себя внимание сложностью исполнения, цветовой и стилистической гармонией.

На XXIII Олимпийские зимние игры Stayer экипирует сборную команду России по фристайлу в дисциплине ски-кросс полным комплектом экипировки для соревновательных и тренировочных мероприятий (в том числе, соревновательными костюмами, горнолыжными куртками и брюками, пуховиками, виндстоперами, жилетами, плащами). Все изделия изготавливаются из высокотехнологичных мембранных тканей и имеют индивидуальные конструкции.

Татьяна Львовна Иванова, генеральный директор торговой марки Stayer: «Мы сотрудничаем с профессиональными федерациями, спортсменами и инструкторами, разрабатываем экипировку с учетом конкретного вида спорта, тем самым внося свой существенный вклад в повышение престижа российских спортсменов и популяризации российского спорта, в целом».

На презентации экипировки будут присутствовать:

Татьяна Львовна Иванова, генеральный директор торговой марки Stayer, Вице-президент Федерации фристайла Санкт-Петербурга, которая расскажет подробно о коллекции и ответит на все вопросы.

Алексей Николаевич Курашов, президент Федерации фристайла России.

Александр Петрович Долгов, главный тренер сборной команды России по фристайлу

Леонид Валерьевич Мехряков, старший тренер сборной команды России по фристайлу в дисциплине ски-кросс.

Виктор Викторович Хорошилов, тренер сборной команды России по фристайлу в дисциплине ски-кросс.

Игорь Юрьевич Омелин - спортсмен Олимпийской сборной команды России по фристайлу в дисциплине ски-кросс.

Анастасия Станиславовна Чирцова - спортсмен Олимпийской сборной команды России по фристайлу в дисциплине ски-кросс.

Сергей Сергеевич Ридзик - спортсмен Олимпийской сборной команды России по фристайлу в дисциплине ски-кросс.

Виктория Андреевна Завадовская - спортсмен Олимпийской сборной команды России по фристайлу в дисциплине ски-кросс.

Stayer – ведущий российский бренд высокотехнологичной спортивной одежды, с инновационными техническими и технологическими возможностями, на рынке с 1998 года. Компания обладает мощной производственной базой и собственной фабрикой в Псковской области (г. Великие Луки) с великолепными техническими возможностями создания широкого модельного ряда, выпускает продукцию высочайшего качества, различными партиями и тиражами. При производстве изделий применяются современные технологии проклейки швов, лазерного кроя и эргономичной конструкции изделий. Ткани и принты для моделей разрабатываются в собственной дизайн-студии Stayer и производятся по эксклюзивному заказу компании. Изделия Stayer ежегодно отмечаются дипломами «Сделано в России» и «Сделано в Санкт-Петербурге», а также вошли в «Топ-10 2016» среди российских производителей легкой промышленности» по версии Минпромторга. Коллекции Stayer представлены на крупнейшей международной выставке ISPO в Мюнхене в команде лучших российских производителей.