Компания Kiabi открыла второй магазин в Воронеже

Открытие второго воронежского магазина Kiabi состоялось 11 ноября, сообщается в пост-релизе компании.

Новый магазин французского бренда одежды для всей семьи Kiabi расположился в ТЦ «Галерея Чижова» по адресу: ул. Кольцовская, д. 35. Это открытие стало 21-м на счету Kiabi на территории России. Общая площадь магазина – 1700 кв. метров.

Этот магазин, как и остальные магазины в других регионах, оформлен в новой концепции Kiabi Free. Такая концепция подразумевает открытое пространство с увеличенной площадью, комфортные зоны ожидания, детскую площадку. Торговая площадь всех магазинов Kiabi составляет не менее 1500 кв. метров, в каждом из них пространство разделено на разные зоны: женская и мужская одежда и обувь, одежда для малышей, подростков, будущих мам, а также линейки plus size, спортивная коллекция, отдел нижнего белья и домашней одежды.

Генеральный директор Kiabi Беранжер Убнер прокомментировала: «Мы рады, что это уже наш второй магазин в Воронеже. Мы надеемся, что покупатели оценят нашу новую концепцию магазина с одеждой для всей семьи. В ближайшее время мы также планируем открыть первый магазин Kiabi в Казани».

Бренд Kiabi был создан Патриком Мюллье в 1978 году на севере Франции. Сегодня Kiabi – это 500 магазинов и €1,8 млрд годового оборота (по данным за 2016 год). Коллекции бренда создаются в городе Эм (Hem). На российский рынок компания вышла в 2008 году, и сегодня насчитывает 21 магазин в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Уфе, Екатеринбурге, Тольятти Воронеже и Краснодаре, а также интернет-магазин www.kiabi.ru, предлагающий доставку по всей стране.

Фотография предоставлена компанией.



